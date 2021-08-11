Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12.000 metrekarelik fabrikanın, yıllık üretim kapasitesi ise 5 milyon adet. Firma aynı zamanda üç yıl içerisinde 2.000’den fazla kişiye iş imkânı sağlamayı planlıyor. Vivo olarak 40’tan fazla ülkede satış ağı ile dünyada 400 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini belirten Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai “Vivo, 2014’ten beri, “Daha Yerel, Daha Küresel” stratejisine bağlı kalıyor ve küresel AR-GE ve üretim tesislerini kolayca kuruyor. Şirketin yeni üretim tesisinin Türkiye’deki gelişimi, Vivo’nun küresel üretim yeteneklerini genişletme ve uluslararası gelişimini hızlandırma konusundaki kararlılığını ve adanmışlığını yansıtıyor. İlk olarak giriş segmentindeki Y11s ve Y20 modellerimizin üretimini bu fabrikada tamamladık. Aynı zamanda bu dev adım ile Türkiye’de istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok heyecanlıyız” dedi. Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte ilk üretilen telefon modelleri Y11s ve Y20 oldu. Y11s 2.399 TL fiyattan satışa sunulurken Y20’nin fiyatı ise 2.599 TL olarak açıklandı.

Yerli üretim Oppo Reno5 Lite raflarda yerini aldı Çinli Oppo, ilk yerli cep telefonu modeli Oppo Reno5 Lite'ı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. Oppo'nun Tuzla'daki tesisinde üretilen cihazın satış fiyatı ise 4.299 TL olarak açıklandı.