Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Counterpoint Research’ün Global Smartwatch Model Tracker araştırmasına göre 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı saat sevkiyatı yıllık bazda yüzde 35 artış gösterdi. Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, Amazfit ve Zepp markalarının ilk çeyrekte yüzde 68,8 büyüme performansıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirterek “Dünya genelinde akıllı saat pazarı son dönemlerde önemli ölçüde büyüme gösterdi. Bu büyümenin sebebi olarak global anlamda kablosuz fitness ve spor cihazlarına olan talebin artması, özellikle Covid-19 sonrasında çok sayıda kişinin sağlıklı hayat bilinci kazanması ve akıllı saat pazarında, pazarı küresel olarak yönlendirmesi beklenen çok sayıda oyuncunun pazara girmesi faktörleri etkili oldu. Türkiye’ye baktığımızda Amazfit olarak büyük ilgi gördüğümüzü söyleyebilirim. Son altı aylık satış verilerine baktığımızda yüzde 30’a varan bir büyüme görüyoruz” dedi.

Akıllı saat üreticisi Amazfit Türkiye’de Akıllı saat, bileklik teknolojilerindeki uzmanlığıyla tanınan ve TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü, spor malzemeleri de dâhil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili yenilikçi donanımlar üreten Amazfit, Türkiye pazarına resmî olarak girdiğini duyurdu.

Her keseye uygun akıllı saat Koronavirüse karşı sağlık çözümleri sunan yeni modeller; gelişmiş spor ve fitness modları, aile özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor