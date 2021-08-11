Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye 5G’ye geçişte geri sayıma başladı. 2022 yılında ihaleye çıkılması beklenen 5G’nin 2023 yılında ticari olarak kullanıma sunulması öngörülüyor. Fiber altyapı ise 5G’ye geçişte en hayati konular arasında yer alıyor. Fiber altyapının ortak kullanılması tartışmaları sürerken Türk Telekom’dan ihale öncesi GSM operatörlerine indirim jesti geldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, baz istasyonlarının fiberleştirilmesi tarifesinde yüzde 60 indirime gittiklerini açıkladı. Önal ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 345 bin kilometrelik fiber hatta ulaştıklarını belirterek “Türkiye’nin dijital yolculuğuna ve 5G’ye geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz. 5G yatırımlarında fiberi altyapı, baz istasyonlarını ise üstyapı olarak görüyoruz. Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. Altyapıda şu anda çok iddialıyız. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişirken fiber abonelerimizin payı da yüzde 58’i aştı. LTE’nin mevcut 45’i hâlihazırda fiberle bağlantılı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor” dedi.

GSM OPERATÖRLERİNE ÇAĞRI

Önal, fiber altyapının dijital dönüşüm için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti: Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi tarifesinde yüzde 60 indirime gittik. Yer yer yüzde 80’lere varan bir indirimden söz ediyoruz. BTK’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi ama onaylandığı haberini verebilirim. Diğer mobil operatörler Türk Telekom’un fiber altyapısını, baz istasyonlarının fiberleşmesi noktasında çok daha uygun maliyetlerde kullanma imkânı bulacaklar. Bununla ilgili çağrımızı operatörlerimize yapıyoruz. 5G baz istasyonu yatırımları hâlâ pahalı. Fiyatlar gittikçe aşağı doğru gelecektir.

Türk Telekom, 2021’in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’de güçlü performansını sürdürerek yılın ilk altı ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 7,8 milyar TL’ye ulaşırken ilk yarıyılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur riski yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 50,7 milyona ulaştı.

8,5 MİLYAR LİRA YATIRIM

Türk Telekom başarılı finansal sonuçları ile birlikte hedeflerini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16’dan yaklaşık yüzde 17’ye; FAVÖK beklentisini 15,4 milyar TL’den 15,8 milyar TL’ye yükseltti. Yatırım harcamaları da ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL’ye çıkaran firma yıl sonu yatırım hedefini ise 8 milyar TL’den 8,5 milyar TL’ye yükseltti.

POKUS İLE ÖDEME SİSTEMLERİNE GİRDİ

Türk Telekom grup şirketi TT Ödeme tarafından geliştirilen e-Cüzdan uygulaması ve ön ödemeli kartı Pokus ile ödeme sistemlerine de girdi. Önal, Pokus’un operatör bağımsız olarak kullanıma sunulduğunu belirterek “Pokus ile kullanıcılar finans işlemlerini tek bir noktadan yönetebiliyor, birden fazla işlemi saniyeler içinde yapabiliyor. Pokus’un temassız ön ödemeli kartı ile yurt içi ve yurt dışında Mastercard’a üye iş yerlerinde alışveriş yapabiliyorlar. Yarının taleplerine göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir platform olan Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 yurt içi ve yurt dışına para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız ödeme, harca-bölüş ve daha pek çok benzersiz özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. Nihai hedefimiz, Pokus’u kendi liginde yaygın olarak kullanılan bir uygulama ve kalıcı bir marka hâline getirmek” dedi.

PRIME İLE BÜYÜYOR

Türk Telekom, Prime’a taşıdığı abonelerdeki artışın da etkisiyle mobil iş kolunda genel ARPU büyümesini güçlendiriyor. Şirketin mobildeki büyüme stratejisine değinen Önal şöyle konuştu: Mobilde, üst paketlere taşıdığımız abonelerle göz alıcı sonuçlara imza atıyoruz. Prime ile premium abone tabanını büyütmede muazzam ilerleme kaydettik. İkinci çeyrek itibarıyla, Prime portföyümüz 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı. Büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 65 oldu. Son 12 ay içerisinde faturalı segmentte yeni müşteri kazanımlarının yaklaşık yüzde 30’unu Prime oluşturdu. Prime’a taşıdığımız abone sayımız ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 73 büyürken Prime abonelerimiz toplam faturalı tabanımızın yüzde 26’sını aştı.

50,7 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 50,7 milyona taşıyan Türk Telekom’un son on iki aydaki net abone kazanımı 2 milyon oldu. Sabit geniş bant abone sayısı 13,8 milyona yükselirken sabit geniş bant ARPU yıllık yüzde 14 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk altı ayında yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,4 milyon olurken mobil ARPU’da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildi.

Geleceğin teknolojileri fiber gücüyle şekilleniyor Turkcell, altyapısıyla yeni teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Fiber optik iletişim teknolojilerinin geleceği olarak nitelendirilen, sektörün yüksek hızlı modüler optik transponder çözümü Turkcell şebekesi üzerinde başarıyla denendi.