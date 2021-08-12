Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “2020 yılı ikinci çeyreği üniversite öğrencilerinin, korona sebebiyle evlerini boşalttıkları hatta bu evlere dönemedikleri bir yıl olmuştu. Gelecek aydan itibaren ise tekrar bir ev bulma telaşı başlayacak. Tercih sonuçlarını tahmin edenler ve yerleşmesini garanti gören kişiler son bir aydır ev arayışındalar. Gelecek ay bunun etkileri daha da artacak” dedi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ARTIK YÜZDE 30-40

Son bir senede kiraların ülke genelinde ortalama olarak yüzde 20 seviyesinde arttığına dikkat çeken Akdoğan, özellikle büyükşehirlerde bu artışların yüzde 30-40 seviyesinde olduğunu belirtti. Akdoğan “Şimdilik Kütahya, Edirne, Eskişehir gibi bazı sınırlı şehirler için kiraların pek artmadığını söyleyebiliriz. Ama diğer şehirlerde kiralar öğrencileri yoracak seviyede. Son bir senede İstanbul’da yüzde 36, Ankara’da yüzde 23, Çanakkale’de yüzde 20, Bursa’da yüzde 18, İzmir’de yüzde 22 ve Eskişehir’de yüzde 8 seviyesinde artış gösterdi. Mesela, İstanbul’da pandemiden önce 1.000 TL kira veren bir öğrencinin eylülden sonra 1.400-1.500 TL vermesi gerekecek. Özellikle İstanbul’da Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde bu artışlar daha fazla” diye konuştu.

Şehirlere göre kiralar

İstanbul: 1.500 TL - 4.000 TL

Ankara: 1.500 - 2.500 TL

İzmir: 1.200 - 2.500 TL

Eskişehir: 900 TL - 1.200 TL

Çanakkale: 700 TL - 1.300 TL

Konya: 1.000 TL 1.300 TL

Antalya: 1.200 TL 2.000 TL

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı, Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.