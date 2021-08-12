Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sonuçlandı. Buna göre kamu işçilerine 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 21 oranında zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük ücretlere yapılan zam oranının ise yüzde 34,6 olduğunu açıkladı. Ayrıca en düşük ücret grubundaki kamu işçilerinin ücretlerine 500 TL’lik iyileştirme yapıldığını dile getiren Bilgin “Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, çok düşük ücretli, asgari ücret düzeyinde çalışan 315 bin kişilik bir grup vardı. Bunların ücretlerine 500 liralık bir düzeltme yaptık. Bu çok önemliydi. Bu grup toplu sözleşme sonrası varılan zam oranından da ayrıca faydalanacak. Böylelikle en düşük ücretlilerde zam oranı yüzde 34,62 olacak” ifadelerini kullandı.

315 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Kamudaki işçilerin taban ücreti de 3 bin 577 TL’den 4 bin 100 liraya yükseltildi. Söz konusu taban ücretin, taşerondan kadroya geçen yaklaşık 315 bin işçiyi ilgilendirdiğini belirten Bakan Bilgin, kamuda aylık ortalama ücretin de 5 bin 835 TL’ye arttırıldığını söyledi. Bilgin, toplam orana yüzde 3 olarak yansıyan bir hizmet zammına imza attıklarını ve orman işçisinin kadroya alınması konusunda da anlayış birliğine vardıklarını bildirdi.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu. Bu teklif üzerine 8 Temmuz’da hükümet, işçilere brüt ücreti 3.577-3.750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3.750-4.000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti.

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı 700 bin kamu işçisinin beklediği zam anlaşmasının sağlandığı bilgisinin paylaşılmasının ardından, oranın ilk 6 ay için yüzde 12 sonraki 6 ay için ise yüzde 5 enflasyon farkı kadar olacağı açıklandı.