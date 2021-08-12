Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Öncelikli sorunlarının istihdam olduğunu dile getiren Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (Engelsiz Eğitim-Sen) Genel Başkanı Resul Partici kamuda yüzde 3 olan engelli istihdam kotasının yüzde 6’ya çıkarılması gerektiğini söyledi. Partici, bir diğer konunun ise ihale şartnamelerinde ‘erişilebilirliğin’ şart koşulması olduğunu ifade etti.

Partici, Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 10’unun engellilerden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti: Ülkemizde kamu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aranmadığı için açık alanlar, yol ve kaldırımlar, bina ve eklentileri, sosyal donatı alanları ve kent mobilyaları, park ve oyun alanları, spor tesisleri, internet siteleri ve mobil uygulamaları ile daha pek çok ürün ve hizmet engelliler için erişilebilir değil. Kamu, erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aramadan sunduğu bu ürün ve hizmetleri, tekrar ek mali kaynak harcayarak engelliler için erişilebilir hâle getirmek amacıyla çalışma yapıyor. Bu da kamu kaynağının etkinliğini ve verimliliğini düşürüyor. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işleri engelliler için erişilebilir olarak gerçekleştirilmiş olur, hizmet sunumundan sonra erişilebilirlik düzenlemeleri için ilave kamu kaynağı kullanılmayacağından, kamu kaynağı etkin ve verimli bir biçimde kullanılmış olur. Şartnamelerde erişilebilirlik şart olmalı ve kamu herkes için erişilebilir olmalı.

Engellilere 65 bin lira hibe desteği Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 65 bin liraya varan hibe desteği başvuruları 12 Temmuz tarihine kadar devam ediyor.

Engelli maaşları 19 yılda 38 kat artırıldı AK Parti, engellilere yönelik bugüne kadar yapılan hizmetleri ‘Engelleri Birlikte Aştık’ adlı kitapta topladı.