Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu “Depozito İade Sistemi ile bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hâlinde, ekonomiye de yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabilir” ifadelerini kullandı. Depozito İade Sisteminin (DİS), 2022 yılında devreye gireceğini hatırlatan Eroğlu “Tüketiciler ürünleri satın alırken ürün bedeliyle birlikte belirlenen depozito ücretini de ödeyecek. Bu bedelini geri alabilmek için de atığı iade edecek. Depozito uygulaması, temiz ve geri dönüşüme uygun ham madde elde edilmesine imkân sağlayarak sektörün gelişimini hızlandıracak. Türk plastik sektörü ham madde ihtiyacının yüzde 85’lik kısmı ithalatla karşılıyor. Bu sebeple ciddi anlamda cari açık veriliyor. Bu anlamda depozito sistemi cari açığı azaltacak. Geri dönüştürülmüş ham maddelerle üretilen plastik ürünler de tüketicimize daha uygun fiyatlarla ulaşacak. Enflasyonda düşüş yönlü etkinin önü açılacak” dedi.

5 ayda 200 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı Aras Kargo, çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik olarak hayata geçirdiği uygulamalar sayesinde yılın ilk beş ayında 200 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı. Karbon ayak izini en aza indirgemek adına oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformunun öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde plastikten metale, ahşaptan elektroniğe, lastikten kağıda kadar binlerce ton atık geri dönüşüme gönderildiği belirtildi.