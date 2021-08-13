Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınının gücünden hiçbir şey kaybetmediğini hatırlatan Avdagiç “Sadece bizler ona biraz daha alıştık. Ancak maalesef gördüğümüz manzaralar; maskenin, sosyal mesafeyi korumanın ikinci plana atıldığını gösteriyor. Bu konuya, tekrar kısıtlı günlere dönmemek için, üretimin kesintiye uğramaması için çok dikkat etmeliyiz. Covid-19 aşısı, ‘Maskeni niye doğru takmıyorsun?’ diyenlere ‘Ama ben aşımı oldum’ cevabını vermeleri için yapılmıyor. Maske takmamak için mi aşı olduklarını sanıyorlar, gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Pandemi hepimizden bir adım önde gidiyor. Ona çelme takmak, ancak aşıyla, gerçek anlamda maske takmakla, sosyal mesafeye dikkat etmekle ve hijyenle mümkün olacaktır. Salgını o zaman durdurup biz öne geçeceğiz” diye konuştu.

Maske, güneşin zararından korumaz Günümüzde görülme oranı giderek artan ve artık 20’li yaşların bile problemi hâline gelen cilt kanserine karşı güneş korumasının önemini hatırlatan uzmanlar, maskenin cildi güneş ışınlarından korumadığına dikkat çekiyor.

"Maske tak" diyen berbere makas sapladı Zonguldak'ta bir berber ile müşterisi arasında maske yüzünden tartışma çıktı. Olay, hastanede sonlandı.