Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, GSM operatörlerin fiber altyapı paylaşımı açıklamalarına ilişkin olarak “Burada yapılmak istenen, Türk Telekom’un kamu otoriteleri nezdinde, sanki kanunen yapması gereken bir şeyi kanunlara direnerek yapmıyormuş, gibi bir algı oluşturmak ve düzenleyici kuruluşa kazı izni konusunda baskı yapmak” dedi.

Fiber altyapı paylaşımı konusunda elmalarla ve armutların birbirine karıştığını belirten Önal, şunları söyledi: Türk Telekom olarak hukuki, ticari ve rasyonalite içerisinde her türlü talebi karşılamaya hazırız. ‘Türk Telekom’dan altyapı almak için şimdiye kadar kaç tane müracaat oldu da kaç tanesi geri döndü?’ ‘Müracaat ettim’ demek, ‘Ben Türk Telekom’dan altyapı almak istiyorum’ demek değil. Sonuçta sabit internet altyapısının sahibi değiliz. Üstlenicisiyiz, işletmecisiyiz, geliştiricisiyiz. Ortaklarımız, hissedarlarımız ve yatırımcılarımız var. Bunun nasıl olacağının bir kuralı var. Hepimiz rekabet içindeyiz ama bir noktadan sonrası çok manipülatif. Ortak paylaşım konusunu talep ederken, taleplerin hukuki olmasına, ticari bir mantığa dayanmasına dikkat etmek gerekiyor. Taleplerin elmalarla armutların karıştırıldığı bir denklemle değil, makul, mantıklı, anlaşılabilir bir yerde olması lazım. Diyorum ki, ‘Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi için mevcut fiyatların çok çok altında bir fiyat var.’ Buna rağmen, ‘Kazı yapacağım, mükerrer yatırım yapacağım’ deniliyorsa ona bir şey diyemiyorum. O zaman bunun ismi mükerrer yatırım, olur. Yapılan protokol ortada. O protokolün sınırları çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Türk Telekom, Edirne’den Kars’a kadar, ‘sadece kârlı yerlerde değil, karlı dağlarda da yatırım yapması’ ancak kimi işletmecilerin taleplerinin sadece alım gücü yüksek bölgelerle ilgili olması pek adil ve doğru değil. Şimdi çağrıda bulunuyoruz. Yüzde 60’lara varan ve hatta ürün tercihlerine göre yer yer üzerinde seyredebilen indirimlerle baz istasyonlarını fiberleştirmeyi teklif ediyoruz.

Türk Telekom 5G ihalesi öncesi indirime gitti Fiber altyapının ortak kullanılması tartışmaları sürerken Türk Telekom’dan rakiplerine indirim jesti geldi. 5G’ye geçişte fiber altyapının kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom CEO’su Önal “Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi tarifesinde yüzde 60 indirime gittik. BTK’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi ama onaylandığı haberini verebilirim” dedi