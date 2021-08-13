Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemeksepeti kullanıcıları böylece mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında satın alabilecek. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Marketyo uzun süredir dikkatimizi çeken bir uygulamaydı. Marketyo’nun hedeflerimizle uyuşan doğru organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi Yemeksepeti kullanıcılarına ulaştırabilecek olmamız satın alma kararını olumlu etkiledi. Bu satın alma ile birlikte Marketyo ekibi Yemeksepeti’nin bir parçası olacak. Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-Ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir” dedi.

Yerel marketlere hizmet veren online market alışveriş platformu Marketyo, 2015’te kuruldu. Yerel market zincirlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunduktan sonra, kendi platformunu ilk kez geçen yıl haziran ayında tüketiciler ile buluşturdu. Perakende uygulamaları arasında coğrafi yaygınlık açısından ilk sıralarda yer alan Marketyo, 60 ilde 2.000’den fazla market noktası aracılığıyla hizmet veriyor.

Yemeksepeti istihdam sepetine üç bin kişi ekliyor Türkiye’nin 69 ilinde, 25 binin üzerinde üye restoran ile 14 milyon kullanıcısına hizmet veren online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, istihdamı da katlayacak.