Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Bakanlığı, Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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