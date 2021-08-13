Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Bakanlığı, Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak
13.08.2021 - 12:36 | Son Güncelleme: 13.08.2021 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
Etiketler : msb,istihdam,bik,
799710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/799710.aspx
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