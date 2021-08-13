Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meram Melikşah Pazar Alanı’nda Cumartesi günleri kurulan ‘Yerli Ürün Pazarı’ doğal ürünleriyle vatandaşların uğrak adresi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin yaptığı iş birliği ile hizmete açılan ‘Yerli Ürün Pazarı’, doğal ürün almak isteyenlerin adresi oldu.

EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yerli Ürün Pazarı hakkında bilgi verirken eğitim konusuna dikkat çekti. Kavuş, “Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha önce Meram’ın farklı mahallelerinde çiftçilere yönelik girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri verilmişti. Bu eğitimlerde sertifikalarını alan çiftçilerimiz Cumartesi günleri Melikşah Pazar Alanımızda, kendi ürettikleri ürünleri hemşerilerimizle buluşturuyor. Burada satışa sunulan ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırılma özelliğine sahip. Böyle olunca fiyatlar da daha uygun hale geliyor. Son süreçte kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşerilerimiz bu pazara yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

“SAĞLIKLI ORTAMLARDA ÜRETİLİYOR”

Mustafa Kavuş, doğal ürünlerin gün geçtikçe öneminin arttığını belirterek, “Değişen yaşam şartları ile birlikte yediğimiz ürünlerdeki kalite maalesef düşüyor. Bu sebepten dolayı hemşerilerimiz, sağlıklı ortamlarda üretilen, işlem görmemiş doğal ürün arayışına giriyor. Çiftçilerimiz kendi ürettikleri ürünleri Melikşah Pazar Yeri’nde satışa sunarak, hem kendileri kazanıyor, hem de hemşerilerimizin uygun fiyatla doğal ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Yerli Ürün Pazarı’nın kurulması ve çiftçilerimizin eğitimi konusunda verdiği destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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