Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk yarısında 7,2 milyar TL kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in toplam kombine yatırımları son 5 yılda 46 milyar TL’ye ulaştı. İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, pandeminin küresel ölçekte devam eden etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Son günlerde ülkemizin dört bir yanında görülen orman yangınlarından ve peş peşe meydana gelen sel felaketlerine de değinen Çakıroğlu “Koç Topluluğu olarak ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları karşısında ilk günden itibaren ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim hâlinde ihtiyaçları tespit ederek var gücümüzle çalışıyoruz. Acil ihtiyaçların karşılanması noktasında da Koç Topluluğu olarak harekete geçtik. Gelen talepleri Kriz Koordinasyon Merkezinde toplayarak elimizden geldiği ölçüde hızlıca karşılıyoruz. TEMA tarafından başlatılan kampanyaya Koç Topluluğu olarak 500 bin fidan bağışı ile katkıda bulunduk. Ayrıca WWF tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile ülkemize yüksek kapasiteli bir yangın söndürme helikopterinin getirilmesine destek olduk. Helikopter, Muğla’da ve Dalaman’da yangınlara müdahale eden filonun içinde yer aldı. Böyle zor bir dönemde afet sonrasındaki toparlanma sürecinde de üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Ülkemizin yaralarını el birliğiyle saracağız, bu afetlerden zarar gören insanımıza ve doğada var olan tüm canlılara el uzatmaya devam edeceğiz” dedi.

Koç Holding, akıllı başlık ile firmaları dönüştürecek Koç Holding, Inventram ile yüksek teknoloji içeren ve yurt dışına açılma potansiyeli olan erken aşama girişimlerine destek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar dokuz girişime 25 milyon dolarlık yatırım yapan Inventram, Augmency'e bir milyon dolarlık yatırımla artırılmış gerçeklik pazarına adım attı.