Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde inşaat yapımı yavaşladı, maliyetler ve talep arttı, emlak fiyatlarında da ciddi yükseliş yaşandı. Bu durum kira bedellerine de yansıdı. Son dönemde kiraya fahiş zam yapan ev sahipleri ile kiracılar arasında ihtilaflar artmış durumda. Uzmanlar, Borçlar Kanunu’nda hem kira bedelinin belirlenmesi hem de kira sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler bulunduğunu belirterek, herkesin bunlara uyması gerektiğini ifade ediyor.

10 YILIN SONUNDA SÖZLEŞME SONLANDIRILABİLİR

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek; kira bedelinin, TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına göre artırılabileceğini vurgulayarak “Ağustos ayı itibarıyla bu oran yüzde 15,15... Bu ay kira bedeli belirleyeceksem, TÜFE’deki 12 aylık artış oranı olan yüzde 15,15’i geçmemem gerekiyor. Bu durum kira artışına bir sınırlama getiriyor. Ancak eğer bir kira sözleşmesi 10 yıldan uzun süredir devam ediyorsa, kiraya veren, 10 yıllık süre sonunda, 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla herhangi bir sebep göstermeden sözleşmeye son verebiliyor. Bu kanun hükmü kullanılarak çok sayıda tahliye davaları açılıyor. Bu yıl bu tür tahliyelerde büyük bir artış var. Kiraya veren, bu hükme dayanarak 10 yılı dolmuş sözleşmelerdeki kiracılarını çıkarıp, daha yüksek bedellerle yeniden kiraya veriyor. Bu yıl kiralar çok arttığı için bu haktan yararlanan ev sahiplerinin sayısı da arttı. Aksi hâlde ‘evi boşalt’ diye bir durum söz konusu olamaz” dedi.

Akipek, kanunda yer alan bir diğer önemli düzenlemeye de işaret ederek, ev sahiplerinin 5 yılda bir kira bedelinin rayiç bedel oranında hâkim tarafından belirlenmesini isteme hakkı bulunduğunu dile getirdi. Akipek “Ev sahibi dava açarsa, emsal kira bedellerine göre yeniden belirlenebilir. O bölge çok geliştiyse, hâkim, hakkaniyete uygun şekilde TÜFE üzerinde artış yapabiliyor. Söz konusu davalar sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor” diye konuştu.

Kiracı çok kiralık ev yok Türkiye genelinde artan talepler sebebiyle kiralık daireler karaborsaya düştü. Bursa'da da 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira kira vermeye razı olanlar bile kiralık ev bulmakta zorlanıyor.