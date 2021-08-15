Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde (İDTM) 15 yıllık problem çözüldü. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi mülkiyetindeki 8 fuar salonundan 6 tanesinin mahkeme kararıyla kiracı firma CNR’dan geri alındığı öğrenildi. Kiracı firmada kalan son iki fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiği bildirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İDTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İDTM’de yeni bir dönemin başladığını belirterek “İDTM, kiracıdan geri aldığı fuar alanlarını da rekabete açarak herkese eşit şartlarla hizmet edecek, ticaretimizi geliştirecek, fuarcılığımızı yükseltecek şekilde yönetecektir. Böylece bütün salonların, mekânın gerçek sahibi olan İDTM’ye geçme süreci tamamlanıyor. Türkiye’nin en modern fuar merkezinin 11 salonunun tamamı, yerli ve yabancı bütün fuar organizatörlerinin kiralamasına eşit şartlarla sunulacaktır. İstanbul’u dünya fuarcılığının başkenti yapma amacıyla yola çıkan ve Türkiye’nin en büyük fuar alanlarından birine sahip olan İDTM’de başlayan yeni dönemin en büyük kazananı Türk iş dünyası olacaktır” dedi.

Avdagiç, İDTM’nin bütün fuar salonlarını yerli ve yabancı bütün fuar organizatörü firmalara açmasının sektörde haksız rekabeti önlemek için çok önemli bir adım olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: İDTM olarak biz haksız rekabet ortamını engelleyici, organizatörlere karşı eşit ve adil yaklaşım içerisindeyiz. Bu vesile ile bir ilkemizi daha hatırlatmak istiyorum. İDTM yönetimi olarak fuar organizatörü olmadık, olmayacağız. Bu özelliğimiz de sektörde haksız rekabetin oluşmasını engelleyecek ve bir üst kurum olarak İDTM’ye güven duyulmasını sağlayan en önemli prensibimizdir.