Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ürünlerden 10 bin 480’inin uygunsuz, 1.335’inin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 23’ünü, güvensiz bulunan ürünlerin ise yüzde 11’ini ithal ürünler oluşturdu. Tespit edilen bu ürünler piyasadan toplatılırken, işletmecilere idari yaptırım uygulandı. Söz konusu ürünler, Bakanlık tarafından 3 Eylül 2018 tarihinde devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla “guvensizurun.gov.tr” adresinden kamuoyuyla paylaşılıyor. GÜBİS’te, piyasa denetim ve gözetimi faaliyetlerinden sorumlu diğer bakanlıkların tespit ettiği güvensiz ürünler de açıklanıyor. Tüketiciler, sistem üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi işletmecilere ilişkin bilgilere ulaşabiliyor. GÜBİS’i bugüne kadar iki milyondan fazla tüketicinin ziyaret ettiği belirlendi. Sistemdeki bilgiler, tüketicilerce sosyal medya aracılığıyla da paylaşılabiliyor. GÜBİS’te, günlük hayatta sıklıkla kullanılan oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, maskeler, kozmetik ve cep telefonu gibi ürünlere dair toplam 348 bildirim yer alıyor.