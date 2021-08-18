Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Belli hacimlere sahip sıfır kilometre araçlarda ÖTV indirimine gidildi. Bu karar, 320 bin TL’yi geçmeyen otomobillerde 20-50 bin TL arasında indirime sebep oldu. Ancak bu fiyat düşüşü vatandaşın cebine yansımadı. Bayilerde neredeyse otomobil bulmak imkansız. Uzun teslimat süreleri sebebiyle vatandaş, sıfırdan ikinci el otomobil piyasasına kaymak durumunda kaldı. Hâl böyle olunca ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar, sıfır kilometre araçlara göre daha yüksek kaldı. Mesela 1,6, düz vitesli, 2021 model bir otomobilin ÖTV indirimi sonrası fiyatı 220 bin TL’ye geriledi. Ancak galerilerde aynı statüde olan bir otomobil 270 bin TL civarında alıcı buluyor. Galeride ‘hemen teslim’ ve ‘istenilen model’ bulma avantajı da vatandaşı ikinci ele yöneltiyor. Bu yaşanan durumun arkasında fırsatçı bayilerin olduğu ortaya çıktı.

Şayet bir otomobil almak isterseniz full donanımlı bir modeli hemen teslim edebilen bazı bayiler, ÖTV indirimi sonrası düşen fiyattan (en baz model) otomobilin teslim edilmesi için ise iki üç ay süre veriyor. Full donanımlı bir otomobilin fiyatı ise 20-40 bin arasında fark ediyor. Kısacası bazı bayiler ÖTV indirimini “donanım” satarak yok ediyor. Üstelik bu donanım satışlarından da ekstra para kazanıyorlar. Ellerinde bulunan, yani stok yaptıkları ÖTV indirimli baz modeller ise eski fiyattan galericilere satılıyor.

‘TAM DONANIM VERELİM’

Telefonla fiyat aldığımız bir satış temsilcisi, ÖTV indirimi sonrası markanın internet sitesinde yazan fiyatta bir otomobilin olmadığını söylüyor. Satış danışmanı “İnternet sitemizde 261 bin TL olan modelimizi almak isterseniz, teslim edilmesi kasım ayında olacak. Ancak elimizde aynı modelin full paketlisi var. Onun fiyatı da 320 bin TL. Eğer isterseniz hemen teslim alabilirsiniz” dedi. Dolayısıyla ÖTV indirimi öncesi 310 bin TL olan bir otomobili, bayide 320 bin TL’ye almak durumunda kalıyorsunuz. Şayet tam donanımlı bir otomobil almak isterseniz 20-40 bin lira arasında fark ödemeniz gerekiyor. Bu da opsiyona giriyor. Bu donanım seviyelerinde tercihe göre; deri koltuk, tam açılabilir sunroof, multimedya ekran, park sensörü, ısıtmalı koltuklar, LED ön farlar, ekstra sis farları, otomatik klima ve geri görüş kamerası gibi birçok özellik yer alıyor.

Bir başka durum ise stok yapan bayilerin ellerindeki otomobilleri eski fiyattan galericilere satması… İkinci el piyasasının hâlâ hareketli olması sebebiyle fiyatlarda bir düşüş yaşanmadı. Galericiler, bayilerin elindeki otomobilleri ÖTV indirimsiz eski fiyattan alıyor. Sektörden aldığımız bilgiye göre bazı bayiler, stokladıkları ÖTV indirimsiz otomobilleri galericilere eski fiyattan satıyor. Galericiler ise üzerine kâr payını koyarak ‘hemen teslim’ şeklinde vatandaşa satıyor.

ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.

Otomobil hayallerine ÖTV indirimi müjdesi Sıfır otomobilde ÖTV düşürüldü. Matrah değişikliği ile gelen indirim sayesinde, piyasada en çok rağbet gören 300 bin TL civarındaki modellerin fiyatı yaklaşık 50 bin lira geriledi. Sektör temsilcileri satışların artacağını ve pazarda yeniden 1 milyon adet hedefine doğru yolculuğun başlayacağını belirtiyor. İkinci elde de yüzde 10-20 arasında düşüş bekleniyor.