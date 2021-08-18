Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Son zamanlarda gerçekleşen önemli hamlelerle BES gelişip daha avantajlı ve fırsatlar, alternatifler dolu bir sisteme dönüştü” diyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek şu açıklamalarda bulundu: “18 yaş altına yapılan BES düzenlemesi de bu hamlelerden biri oldu. 18 yaş altı için hazırladığımız Erken BES’e yoğun ilgi var. Önümüzdeki günlerde bu ilginin kayda değer bir seviyeye yükseleceği görülüyor. Erken BES’te pek çok avantajı bir araya getirdik; genç katılımcıları sisteme daha hızlı dâhil etmek amacıyla özellikle dijital kanallarımızı harekete geçirdik. Herkes yararlanabilsin diye minimum 100 TL katkı payıyla plana dahil olunabiliyor. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz. Ayrıca 5 yıl sistemde kalan katılımcılar için giriş aidatını hiç almıyoruz. Katkı payını düzenli yatıran katılımcılara da yönetim gider kesintisi yapılmıyor.”

Sincek “Geleneksel olarak değerli madenleri en güçlü yatırım aracı olarak gören katılımcılara sektörde hem konvansiyonel hem de faizsiz tarafta bir ilk olan Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Fonu ile önemli bir alternatif sunuyoruz. Pandemi döneminde tasarruflarını klasik değerli madenlere yatırmak ve aynı zamanda değer artışlarından yararlanmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyoruz. Buna ilaveten BES’teki %25’lik devlet katkısından da faydalanabiliyorlar. Gümüşün son yıllardaki yükselen trendi göz önüne alındığında önemli bir talebi karşılayacak yenilikçi bir adım attığımıza inanıyorum” dedi. Sincek “BEFAS ile oluşacak rekabetten yatırımcılar kârlı çıkacak. 13 faizsiz fonuyla, 2020’nin getiri şampiyonu olan Katılım Emeklilik olarak başarılı fon yönetim anlayışımızla yüksek getiri konusunda iddialıyız. Yeni gümüşe yatırım yapan fonumuzun zamanlaması da bu açıdan çok iyi oldu. Katılım evreninde yatırım tercihi anlamında önemli yer tutan altının yanına güçlü bir alternatif tasarruf aracı sunuyoruz. Yeni fonumuza kısa zamanda yoğun bir talep olacağını öngörüyoruz” dedi.

18 yaş altındaki 30 bin genç BES'e katıldı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden iki ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, 18 yaş altında BES’e ilginin artmasının önemli olduğunu kaydetti.