Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak (MMU), 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da dikkatle takip ettiği Millî Muharip Uçak’ın Mart 2023’te hangardan çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda Türkiye’nin beka projeleri sergileniyor. Başta Millî Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihraç edilen ANKA, ATAK 2, Hürkuş, Aksungur İHA sergilenen ürünler arasında. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek “Havacılıkta her şey kademe kademe olur. Biz şu anda 5’inci nesil bir savaş uçağı için çalışıyoruz. Dünyanın en iyisini yapmak için çalışıyoruz bunun için gücümüz var. Türk mühendisleri çok iyiler, teknisyenlerimiz çok başarılı. Türkiye bu alanda devrim yapacak. 18 Mart 2023’te HÜRJET ve ATAK-2 uçuyor, Millî Muharip Uçağımız ise hangardan çıkıyor. 2025 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında ise hava kuvvetlerimizin envanterine uçağımızı sokmayı hedefliyoruz. MMU önemli mühimmatları taşıyabilecek, siber güvenlik gibi özellikler uçağımızın yazılımında olacak. Alt yüklenicilerimiz uçağımıza önemli katkılar yapıyor. Savunma sanayimizin ve hava kuvvetlerimizin gücüne güç katmak için bizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’” bilgisini verdi.

Savunmaya VR desteği

Fuarda Artırılmış Gerçeklik (Karar) Projesi, Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi ve Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve sektör temsilcileri katıldı. Atmaca ile seyir füzelerinde zoru başardıklarının altını çizen Demir “Belirli menzile atış yapıp testleri geçtik. Ama tabii zoru başardıktan sonra arkasında gelen kolay adımlar hemen atılmalıydı. Bunlardan birisi de yine karaya konuşlu, karadan karaya atılacak bir seyir füzesiydi. Bunun deniz altından atılacak versiyonunu da bir an önce başlatmayı umuyoruz” dedi. Programda Roketsan ve Kale ARGE arasında Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesine dair imzalar da atıldı. Sözleşmeyle, SSB tarafından başlatılan SOM ve ATMACA projeleri kapsamında, Roketsan’ın ürettiği füzelerde Kale ARGE’nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği turbojet motorlar kullanılacak.

Denizaltına harekât merkezi

Türk savunma sanayii şirketleri gündemlerine denizaltıyı aldı. Türk savunma sanayii bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına millî imkânlarla üretilmiş denizaltılar kazandırılması amacıyla Millî Denizaltı (MİLDEN) Projesi yürütülüyor. Bunun yanında aralarında HAVELSAN, denizaltılarda kullanılacak bir dizi teknoloji, sistem ve konsept üzerinde çalışıyor. HAVELSAN, bu kapsamda geliştirdiği Denizaltı Savaş Harekât Merkezi Konsept Tasarımı’nı ilk defa IDEF 2021’de tanıttı. Denizaltı Savaş Harekât Merkezi Konsepti, personel odaklı olarak denizaltının her türlü savaş yönetim, makine ve dâhili yönetim ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı. Merkezde harekâtın yönetildiği, seyir desteğinin sağlandığı komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim sistemleri ile bunları destekleyen alt sistem/cihazlar bulunuyor. Geleceğin denizaltılarının, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri, karar destek, nesnelerin interneti, otonom sistemler, robotics sistemler, artırılmış ve görsel gerçeklik, dokunmatik, mimik kontrol, ses aktivasyonu ve benzeri insan-bilgisayar etkileşim yöntemleri gibi birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındırması bekleniyor.

Askerî araçlara Türk zırhı

OYAK’ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, son teknoloji ürünlerini IDEF’21 Savunma Sanayi Fuarı’nda sergiliyor. Yıllık 38 bin ton kapasiteye sahip şirket, zırh çeliği olan Miilux Protection 280T, 440T ve 600T ile askerî araçlara zırhlı koruma sağlıyor. Miilux Protection 280T tanklara ve zırhlı araçlara patlama ve şok dalgalarına karşı yüksek koruma sağlarken, Miilux’un Protection 440T zırhlı araçların yan duvarlarında ve tabanlarında delinme, darbe ve patlamaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Miilux Protection 600T ise en yüksek sertliğe sahip zırhlı araç üreticileri tarafından kaynak-büküm yapılmadan add-on ve stand-alone amaçlı mevcut tasarımlarda şekillendirilebilme özelliği sayesinde tercih ediliyor. Türkiye’de BMC, Otokar, FNSS, Nurol Makina, Katmerciler, Roketsan, Aselsan gibi savunma sanayi devlerine ürün sağlayan Miilux OY, ayrıca Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emîrlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelere ihracat yapıyor.

‘Milli Muharip Uçak’ 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), ‘15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak’ın Mart 2023’te hangardan çıkarılması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçak için hedef 2023'te motor çalıştırmak TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Milli Muharip Uçak için hedeflerinin 2023'te "motor çalıştırmak" olduğunu söyledi.