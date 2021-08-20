Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bölgede esnafı ziyaret edip istekleri dinliyor ve yapılacak projelere ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor. Öte yandan TOKİ ekiplerince başlatılan çalışmalar da aralıksız devam ediyor. TOKİ, hasar tespit ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak dükkânların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başladı. Dükkânlar için andezit taş kaplama çalışmalarını da başlatan TOKİ, Cumhuriyet caddesinde örnek bir dükkân oluşturuldu. Ayrıca dış cephelerde kullanılacak malzemelerin üretimi için atölyelerin kurulumuna da başlandı. Bölgenin yeniden ihyası için gece gündüz çalışan TOKİ, sel felaketinden bu yana sahaya üç tırdan oluşan 40 ton alüminyum ve 641 boy 7,7 ton kör kasa getirdi. Sahada 17’si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını daha da artıracak.

TOKİ'den ekonomiye 30 milyar liralık katkı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2020 yılında 31 bini fiilî, 100 bini de kura ile olmak üzere toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.