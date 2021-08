Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve 24 saat süren bisiklet yarışı heyecanını İstanbul'a taşıdı. Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ‘Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace' 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Takım ruhu ve dayanışma, yarış boyunca öne çıkan önemli unsur oldu.

Sporcuların büyük mücadelesine izleyicilerin de ortak olduğu yarış, bisiklet severlerden büyük ilgi gördü. Yarış sabahı pist çocuklar dahil tüm ziyaretçilere açılırken, bisiklet severler Formula pistinde pedal çevirmenin keyfini yaşadı. Prestijli markaların test ekipmanlarını sergilediği festival alanında aileler, çeşitli şov ve etkinliklerle gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Pistte 24 saat pedal çevirdiler

‘İstanbul 24 Saat Boostrace'e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. “En fazla tur atan kadın sporcu” ve “En fazla tur atan erkek sporcu” kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışta kat edilen mesafeye göre yapılan derecelendirme sonucunda; kazananların listesi şöyle oluştu;

En fazla tur atan kadın sporcu: Kadınlar İsterse Suzuki, Merve Güney

En fazla tur atan erkek sporcu: Tadpole, Sinan Kargı

2'li takım Erkekler Üçüncüsü: AFAD Gençlik; Osman Şirin, Furkan Abdullah Pamukcu

2'li takım Erkekler İkincisi: Team ISS; Mutlu Erçevik, Ahmet Eren

2'li takım Erkekler Birincisi: Vargren; Serhat Yılmaz, Nick Anderson

4'lü takım

Kadınlar 1.si: Kadınlar İsterse Suzuki; Merve Güney, Sera Sayar Yakimoviç, Arzu Sağnak, Nihal Özdemir Köse

Erkekler 3.sü: Pelotonist White; Tufan Sağnak, Süleyman Çelikkaya, Emre Ural, Mehmet Efe Ballı

Erkekler 2.si: MG Türkiye; Emre Yavuz, Ahmet Hayri Kulumbur, Refikcan Kavakkoru, Faruk Güler

Erkekler 1.si: Kipeo Endurance Team; Mecit Tatlıcılar, Ercüment Boran, Abdülkadir Kelleci, Gökhan Uzuntaş

Karışık 3.sü: Just For Fun; İlker Burgaç, Çağla Şengör Danacıoğlu, Furkan Reis, Emrullah Aktepe

Karışık 2.si: Riders on the Storm; Ebru Güven, Burak Üçok, Evren Yüzügüzel, Halil Ulaş

Karışık 1.si: Boostcamp; Ozan Yavuz, İlkem Gökçe, Muhammet Erkan, Buse Yücel

6'lı takım

Kadınlar 2.si: Zincir Kıran Kadınlar; Hande Karaca, Bengisu Ergenç, Betül Tamer, Ayşe Bilgin, Zeynep Özge Dinç, Dilara Öztel

Kadınlar 1.si: Ladies First; Pınar Çalışkan, Bedia Çakıroğlu Sarı, Yeşim Çiloğlu, Elif Coşkun, Neslihan Gümüş, Mine Erhan

Erkekler 3.sü: Kep-d'ül Cycling Club; Ruso Yakimoviç, Barış Kaya, Oğuz Omur, Necati Karabucak, Murat Güney, Tahsin Özgür

Erkekler 2.si: Yemek Sepeti Banabi; Osman Mençi, Gökhan Akan, Ömer Öztürk, Harun Canbaz, Ahmet Abdulhakim Karagöbek, Fatih Aydın

Erkekler 1.si: Chaingang; Ahmet Can Aslan, Kaan Yavuz, Umur Kara, Ulaş Derin, Muhammet Yıldız, Serkan Balkan

Karışık 3.sü: YBK Unicorn Riders; Özgür Aksaman, İdil Sarban, Faisal Hakim, Enes Emir Çetiner, Mobin Mobin, Levent Kurtoğlu

Karışık 2.si: Velocity 216 Cycling Team; Hakan Mahmutoğlu, Tuğba Nalıncı, Yahya Emir Çobanlı, Satu Ahmedov, Takyettin Kuluk, Melih Özler

Karışık 1.si: Bikepedia; Mustafa Kemal Kara, Züleyha Dikbaş, Mustafa Karakaşlı, Doğan Güleç, Ege Onat Doğuşlu, Orhan Cayhan

En hızlı kadın sporcu: Kadınlar İsterse Suzuki; Merve Güney

En hızlı erkek sporcu: Kipeo Endurance Team; Gökhan Uzuntaş

30. tur özel hediyesi

30. turu en hızlı atan kadın sporcu: Just For Fun, Çağla Şengör Danacıoğlu

30. turu en hızlı atan erkek sporcu: Yemek Sepeti Banabi, Ömer Öztürk