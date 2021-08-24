Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında “uyumsuzluk” tespit edilmesi hâlinde gereken adımların hızla atılacağını vurguladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılan bayilerin bir daha aynı hatayı tekrar etmesi hâlinde kapılarına iki ay süre ile kilit vurulacağını açıkladı. Yılmaz “13 binden fazla bayi yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayriahlaki yollara başvuranları el birliği ile sektörümüzden temizleyeceğiz. Bu olay göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhâl inceleme başlattık. Sayısı üç beş de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Yılmaz ayrıca, bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde ücretle akaryakıt satması hâlinde, 735 bin TL’ye kadar idari para cezası ödemek mecburiyetinde kalacağını da aktardı.

Elektrikte manipülasyon girişimi EPDK’dan döndü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ticaretinde, fiziki piyasada karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattı.