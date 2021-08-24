Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; personel alım ilanı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün yayında kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet aracılığıyla yapabilecektir.
DSİ 2005 sürekli işçi alacak
24.08.2021 - 09:17 | Son Güncelleme: 24.08.2021 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya sürekli işçi alımı yapacak.
Etiketler : devlet su işleri,sürekli işçi alımı,
800831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/800831.aspx
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