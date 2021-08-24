Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA 52,6 MİLYON LİRA DESTEK

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon TL destek sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ASKER AİLELERİNE 25,4 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon TL yatıracaklarını açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 11,3 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA 3,6 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

36 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3’ü kanser ilacı olmak üzere 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.