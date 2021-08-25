Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını müteahhitlik sektöründe dengeleri değiştirdi. Pandeminin etkisiyle yüzde 11 küçülerek son 18 yılın en büyük daralmasını yaşayan küresel müteahhitlik sektörü 473,1 milyar dolar seviyesinden 420,4 milyar dolara geriledi. Geçen yıl 44 firma ile dünyada ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörü ise daralmanın etkisiyle “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde üçüncü sıraya geriledi. Türkiye 40 firmayla listede yerini alırken, Çin 78 firma ile birinci, ABD 41 firma üçüncü sıraya yerleşti. Listede ilk 100 firma arasına 7 firma girerken ilk 30’a giren tek Türk şirketi Rönesans oldu. Türk inşaat firmalarının elde ettikleri 18,3 milyar dolar tutarında gelir ile Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. Türk firmaların faaliyetleri Rusya’nın da dâhil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 milyar ABD doları) ve ardından Orta Doğu (5,9 milyar ABD doları) bölgesinde yoğunlaştı.

SIRAMIZI ABD’YE ÖDÜNÇ VERDİK

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türk müteahhitlerin yurt dışındaki başarısını bir kez daha gösterdiklerini ifade ederek “Her geçen gün zorlaşan rekabet şartları ve daralan pazar bir tarafa, salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen bu yıl da ENR listesinde ilk üçte yer almayı başardık. Bu başarı, ülkemize daha güzel günler için güç sağlamaktadır” dedi. Eren, şunları kaydetti: Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de bir firma farkla, geri almak üzere, bu yıl ABD’ye ödünç verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 34’ünün Birliğimiz üyesi olması bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz. Nitekim Birliğimiz üyesi 120 firma, Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendikleri projelerin yüzde 90’ını temsil ediyor. Birliğimiz üyeliği hemen hemen tüm ülkelerde bir referans olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede, uluslararası projelere imza atmak üzere yurt dışına açılmayı hedefleyen diğer meslektaşlarımızı da Birliğimiz çatısı altında görmeye ve güç birliğimizi artırmaya davet ediyorum. Türk müteahhitler, tüm dünyada işlerini hızlı, kaliteli ve güvenilir yapmaları ile tanınıyor. Yaşanan zor sürece rağmen, müteahhitlerimizin olumlu imajı sayesinde hedeflerimizi tutturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük altyapı projelerinin hayata geçirilecek olması bize umut vermektedir. Bu nedenle salgın öncesinde ortaya koyduğumuz yurt dışında kısa vadede 20 milyar dolar büyüklüğünde yıllık yeni projeye ulaşma hedefimiz sürüyor. Orta vadede ise yurt dışında yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefliyoruz. Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, hizmet ve mal ihracatımızda da artış ile ekonomimize daha fazla döviz girdisi sağlanması ve Türk işgücüne daha çok istihdam imkânı oluşturulması anlamına geliyor. Küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor.

İnşaat maliyeti zorluyor İnşaat maliyetlerinin son bir yılda yüzde 42,4 artış gösterdiğini belirten İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım “Gerçekte ise maliyet artışı yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Maliyet artışının büyük kısmını fiyatlara yansıtmamaya gayret ettik. Bundan sonra böyle bir şansımız olmayabilir” dedi.

217 ülkenin inşaatına Türkler mühür vurdu Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, “Yılın ilk yedi ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. Bu ivmemizi yıl sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” dedi.