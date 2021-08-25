Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıklandı. Son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış olan semtleri arasında İstanbul'un güzide yerleri bulunuyor.

SONUÇLAR ASLINDA ŞAŞIRTICI DEĞİL

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki kiralık konut fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt. Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık" denildi.

REKOR RUMELİ HİSARI'NDA

En yüksek artış olan semt yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı yüzde 238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

ARTIŞ EN GÖZDE SEMTLERDE

Açıklamanın devamında ise, "İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul’un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İstanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor" ifadelerin kullanıldı.

Ev kiralarında beklenmedik artış: “Bin liralık ev 2 bin 500 lira oldu” Ev kiraları giderek artmaya devam ediyor. Özellikle ülkemize gelen yabancılar, pandemi önlemleri ve yeni inşaat sayısının azalmasıyla birlikte kira fiyatları artmaya başladı. İstanbul’da birçok bölgede yüzde 60’ın üzerinde artış yaşandı.

Kiralamanın yeni yıldızı hafif ticari Hafif ticari araçlar, kiralama sektörü filosunda yüzde 4,6’lık paya ulaştı. TOKKDER Başkanı İnan Ekici “Bu seneyi 70 bin adet araç alımı ve 15-20 milyar TL bandında yatırımla kapatabiliriz” dedi.