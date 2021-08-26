Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İZMİR

Pandemi sebebiyle geçen yıl yapılamayan ve doğaltaş sektörünün önemli ihracat noktalarından olan “Marble İzmir Fuarı” dün kapılarını açtı. Sektörün ilk ihracat kapısı olan ve 26’ncısı düzenlenen fuar, bugüne kadar ihracata 20 milyar doların üzerinde katkı sağladı. Fiziki fuarların yapılmasının sektör için önem arz ettiğini belirten TİM Maden Sektörü Başkanı ve Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, önümüzdeki ay İtalya’da Verona Fuarı’nın yapılacağını ve onun daha iyi geçeceğini ifade etti. Çetinkaya; doğaltaşta ‘renk modası’ olduğunu, ruhsatlandırma süreçlerinin ise uzun sürdüğünü, bu sebeple fırsatların kaçtığını söyleyerek “Çin’de şimdi gri taş modası var. Çıkarmak istiyoruz ama ruhsat süreçleri iki yıl sürüyor ve bu da modanın kaçmasına sebep oluyor” dedi. Çin pazarının moda renkler sebebiyle yeniden toparlandığını belirten Çetinkaya, fuara Çinliler gelemediği için malı eskisi gibi satamadıklarını söyledi. Eskiden ruhsatların iki ayda çıktığına işaret eden Çetinkaya “Biz bu sürecin tek bir elden hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Altı ayda bitmesine de razıyız” diye konuştu. Ruhsat güvenliğiyle ilgili endişelerini de paylaşan Çetinkaya, bu nedenle birçok büyük gurubun sektöre yatırım yapmadığını ifade etti. On yıl verilen ruhsatların tekrar temdit edilip edilmeyeceğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Çetinkaya “Hukuki garanti verilmeli. Ruhsatlarla ilgili düzenlemenin ya kanun maddesine bağlanması ya da eskisi gibi 20-25 yıl ruhsat verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Madenlerin de yol-elektrik gibi bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Rüstem Çetinkaya; bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması için çinko, bakır, kurşun, altın gibi madenlere yatırım yapılması gerektiğini, maden sektörünün Türkiye’nin lokomotifi olabileceğini kaydetti. Cevher fiyatlarının son dönemde inanılmaz şekilde arttığını da vurgulayan Çetinkaya “Bakır fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Kurşun yüzde 90, demir yüzde 120, bakır yüzde 100 arttı. Yeşil dönüşümün yolu madenlerden geçiyor. Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça maden kullanımı artıyor. Drone teknolojisi, güneş enerjisi teknolojisi arttıkça bakır talebi daha da yükselecek” öngörüsünde bulundu. Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko imzalı “Anamorfoz Atatürk Projesi” de ilk defa İzmir’deki fuarda sergilendi. Afyon ve Bilecik’teki ocaklarında üretim yapan Marble; Londra, Atlanta ve İstanbul’daki showroomları, Rusya, Çin ve Hindistan’daki ofisleri ile dünyanın hemen her kıtasına ihracat gerçekleştiriyor.

'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti! Geçen yıl pandeminin reel sektör ve hane halkları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düşük faizli, uzun vadeli kredi genişlemesine gidilmişti. Ancak krediler yüksek kâr hırsıyla altın, döviz ve otomobile gitti. Enflasyon ve cari açık patladı. Hükûmet bu konuda yeni tedbirler alıyor. Bireysel krediler sınırlandırılacak. Kurumsal olarak alınan kredilerin ise gerçekten bir yatırım projesi için olması gerekecek. Yeni prosedür ile bu kredilerin amacı dâhilinde kullanıldığının takibi yapılacak.

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