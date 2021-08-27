Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Eximbank temsilcilerinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldığı ve özellikle ihracatçılara yönelik yeni destek önerilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. AK Parti ekonomi kurmaylarının verdiği bilgiye göre; sektörel bazlı kredi desteklerinin şartları, miktarı ve kredinin vadesi konusundaki çalışmalarda sona gelindi. Bu çerçevede sanayici ve ihracatçılara verilecek krediler, KGF ve Eximbank aracılığıyla kullandırılacak. İşletmenin ihracatının, ithalatından fazla olması şartının da aranacağı belirtildi. İş dünyası temsilcileri uzun zamandır ihracat yapan işletmelere daha uygun şartlarda finansman sağlanması, düşük faizli uzun vadeli kredi verilmesi talebini dile getiriyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçtiğimiz günlerde ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi’ni devreye alacaklarını açıklamıştı.

Madene ruhsat gecikiyor, ihracatçı modayı kaçırıyor Dünya doğaltaş sektöründe ‘renk modası’ olduğunu belirten TİM Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya “Çin’de şimdi gri taş moda, çıkarmak istiyoruz ama ruhsat süreçleri iki yıl sürüyor. Modayı kaçırıyoruz. Süreçler kısalmalı” dedi.

Uzak ülkelere bilişim-yazılım ihracatı artacak Türkiye’nin ihracatı rekorlara koşarken Ticaret Bakanlığı, önemli hizmet kalemlerinde satışların daha da artması için harekete geçti.