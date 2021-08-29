Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasa kasa sebzelerin çöpe döküldüğü görüntüler üzerine Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’tan açıklama geldi. Muş “Dün sosyal medyaya yansıyan sebze halindeki bazı görüntüler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhâl il müdürlüğümüze talimat verilmiştir. Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır. İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır” dedi.