Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç; “Geleceği güvence altına alacak, kapasiteyi artıracak, yüksek teknoloji ihracatını genişletecek yatırımları destekleyen finansman yapısına ağırlık verilmesini gerektiğini belirterek “Orta-uzun vadede rekabet sıkıntısı çekmemek için kapasitemizi ve teknolojik seviyemizi artırmak şart” dedi. Avdagiç, üreticinin sipariş tarafında sorun yaşamadığını belirterek “Bizim o siparişi karşılayacak iş yapma iştahımız var. Piyasadaki finansman sıkıntısına karşı ‘seçici’ destek sağlanmalı. Yüksek faizin etkisini asıl ortadan kaldıracak belki de tek konu, yatırımcının finansman maliyetinin belli bir kısmının kamu kaynakları tarafından karşılanması. Makine teçhizat alan, doğrudan üretime yönelik yatırım yapanların -ki bu daha önceki teşviklerde de vardı- kredisinin faiz maliyetinin yüzde 40’ı, 50’si bir fondan karşılanabilir. ‘Sadece orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yatırımları karşılıyoruz da’ diyebilirler. Yani ‘bu destek topyekun bütün yatırımlar için verilsin’ demiyoruz. Yeşil duyarlılığını artıran, çevre yatırımlarını düzenleyen, atıklarını azaltanlar gibi, çerçeveyi daraltıp seçici bir finansman desteği verilebilir” diye konuştu.

ÖNCE KENDİMİZE BAKALIM

Şekib Avdagiç, bir hassas konunun da ham madde temini ile ilgili olduğunu vurgulayarak “Diyorlar ki, demir fiyatlarını devlet düşürsün. Demir fiyatını devlet mi belirliyor? Hayır, Londra Metal Borsası var. Ne yapılabilir? Türkiye’nin kendi iç üretim kaynakları ile buna adım atabiliriz. Nasıl Çin ihracata sınırlama getiriyor, diyor ki; ‘İçerideki talebi karşılamadan ihraç edemezsin...’ Bu yaklaşımları dünya metal dengesini bile bozuyor. Bizim de kritik ham maddeler için belki de bunu yapmamız gerek. Dışarıdan çok pahalı aldığınız ham madde ile ürettiğinizi, bugün pahalı satıyorsunuz. Şu an sipariş Çin’e gitmediği için bize geliyor. Çin, ‘içeride çok büyük pazar var’ dedi. Navlun fiyatları zaten çok yükseldi. Kendine denge kurmaya çalışıyor. Ama yarın rekabet gücü açısından nerede olacağımızı bilmek için bugünden alacağımız tedbirler önemli” değerlendirmesinde bulundu.

ÜNİVERSİTELİ DE GELSİN

Sanayide en çok duydukları konulardan birinin de eleman sıkıntısı olduğunu belirten Avdagiç, nitelikli ara eleman sorununa çözüm için üniversite mezunu ama iş bulamayan gençlerin de ikincil kurslarla iş dünyasına yönlendirilebileceğini kaydetti. Avdagiç “İşler nasıl diye soruyorlar. Sanayide şu anda işle, siparişle ilgili sıkıntı yok. Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bazı üreticilerin çift vardiya çalışmaya döndüğünü biliyoruz. Piyasada iş var ama en çok duyduğumuz üç şey; faiz, eleman ve ham madde sıkıntısı” ifadelerini kullandı.

Avdagiç: Restoranların dışı ‘kırmızı’ kaldıkça, içinin rengi fark etmez İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, “16 milyonluk İstanbul’da çocuklarımızın eğitim alabilmesi, binlerce işyeri ve çalışanımızın geleceği için her bir vatandaşımızın kurallara tam uyması şart. Birlikte başaracağız. Lokanta, kafe gibi mekanlar ‘turuncu rengin sorumlusu’ görülürse, sadece kapalı kalırlar ama salgında yüksek oranlardan kurtulamayız” dedi.