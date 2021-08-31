Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak
31.08.2021 - 15:09 | Son Güncelleme: 31.08.2021 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : Yıldız Teknik Üniversitesi,
801593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/801593.aspx
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