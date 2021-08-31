Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık kapsamında ödenek verileceğini duyurdu.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ 1250 TL OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

Öğretmenlik başvurusunda şartlar genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Bakan Özer’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır” dedi.