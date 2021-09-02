Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

ABStocks’ta ABGCoin başta olmak üzere dünyadaki tüm kripto para birimleri satışa sunulacak. ABStocks’un iki yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak “ABGcoin’i kendi grubumuzun içerisinde bir ödeme aracı olarak bugün itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında kabul ediyoruz. AB Grup Holding’ten ABGCoin ile daire, mülk alabileceksiniz ve devletimiz buradan çapraz vergi alarak hiçbir kayba uğramayacak. Türk halkı dünyadaki tüm kripto paraları satın alabiliyor. Türk halkı için ilk defa bu denli kapsamlı kripto para çıkıyor. Ancak dışarıya satamıyor çünkü döviz ile satışımız şu an için yasak ancak bunu da yetkililerle görüşüyoruz. Bizim amacımız Türk halkının bütçesine para ve değer katmak ve ülkemize döviz girdisi sağlamak. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding’in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika’ya açılmayı planlıyoruz” diye konuştu.

ABStocks’la yazılım sektöründe yeni beyinlerin önünü açmak istediklerini ifade eden Bayrak “Bodrum’da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz Teknoloji Üssü’nün yanı sıra ABStocks’un çağrı merkezini 10 milyon lira yatırımla faaliyete geçireceğiz. Bu yatırımımızı Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapmaya karar verdik. İlk etapta bölgede yaşayan 70 gencimize iş imkânı sağlamak istiyoruz. Gelecek yıldan itibaren ise bu sayıyı 100’e çıkarma hedefimiz var” dedi.

Kripto para borsası Bybit Türkiye’de Singapur merkezli kripto para platformu Bybit, Türkiye’de hizmet vermeye başladı.

Tasarrufta ‘kripto’lar yükselişte ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.