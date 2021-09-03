Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Proje kapsamında Eskişehir’de pilot uygulamada anıza ekim yöntemi ile dekar başına mazot tüketimi 6 litreden 0,9 litreye düşerken su verimi arttı. 2024’e kadar 2 bin çiftçiye ulaşılması beklenirken proje çerçevesinde “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” raporu hazırlandı. Rapora göre Türkiye’de yaklaşık 5 milyon hektar arazi, tarıma elverişli olmadığı hâlde tarımsal üretim için kullanıldığı için erozyon tahribatına uğrarken ülkemizdeki toprakların yaklaşık yüzde 88’i organik madde oranı yüzde 2’nin altında. Dünyada sulu tarım alanlarının yüzde 20’sinin hatalı ve fazla sulamadan ötürü aşırı tuzlandığı ifade edilen raporda, Türkiye’de 2000’lerin başında 41 milyon hektar olan tarım alanının, 2019’a gelindiğinde yüzde 8 azalarak 38 milyon hektara gerilediğine dikkat çekiliyor. Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, iklim değişikliği yüzünden tehlikeye giren gıda güvenliğine karşı toprak özelinde yoğunlaşma kararı aldıklarını dile getirdi.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.

Tarımsal emtialar sanayi ürünlerine fark atıyor! Geçen hafta brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5 ve paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.