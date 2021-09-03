Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu.

Ağustos ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 15,78

Eylül ayı kira zammı tutarı: 157,8 TL

Eylül ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.157,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 157,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.157,8 TL lira olarak gerçekleşecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı Son dakika haberine göre; enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

İstanbul enflasyonu 27 ayın zirvesinde İstanbul'da enflasyon son 27 ayın zirvesini görerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı.