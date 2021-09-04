Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yıllık 20 milyon adet büyüklüğe ulaşan ikinci el cihaz pazarına yönelik yeni bir adım daha atıldı. Önceki gün yayımlanan ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’teki değişikliklerin sektöre sağlayacağı katkıları değerlendiren Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulan ikinci el cihaz pazarının daha başarılı bir şekilde işleyebilmesi için; KDV oranının indirilmesi ve taksit sayısı sınırının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Dernekten yapılan açıklamada, Şubat 2021’de yenileme merkezlerine ilişkin standartların yayınlandığını, önceki gün de etiket ve bilgilendirme şartlarının kesinleştiğine dikkat çekti bu kararlarla büyük bir ekonomik gücün harekete geçeceğini vurguladı. m-TOD Yürütme Kurulu Üyesi & Regülasyon ve İdari İşler Direktörü Mustafa Alanoğlu “Yüksek kalitede, yeni teknolojilerin gerekliliklerini karşılayan, veri temizliği, yazılım ve donanım kontrolleri yapılmış cep telefonlarının ve tabletlerin herkes için erişilebilir olması adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin de ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm yolculuğuna katkı sağladığına inanıyoruz. Hem tüketicinin standartlara uygun şekilde yenilenmiş akıllı telefon ve tabletlere erişimi hem sektörün büyümesi hem ikinci el cihazlardan değer meydana getirerek ekonomiye katkı sağlanması hem de nitelikli istihdam oluşturulması için KDV oranı ve taksitlendirme konularında da esneklik sağlanması büyük önem taşıyor” dedi.

İSTİHDAMA VE VERGİYE KATKI

“İkinci el cihazların garantili şekilde yenilenerek satışa sunulması ile elektronik atık olmaya aday atıl ürünler ekonomiye kazandırılacak ve böylelikle yeniden bir değer oluşturulacaktır” diyen Mustafa Alanoğlu şöyle konuştu: Bununla birlikte, hâlihazırda yüzde 18 olan KDV oranının ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yenilenen ikinci el cihazlar için yüzde 1 olarak uygulanması ve yenilenmiş cihazlarda taksit sınırının uygulanmaması ile pazar teşvik edilecek, bu şekilde yenilenmiş ürün garantisi ile müşteriye güvence sunan piyasanın istenilen ölçüde gelişmesi ve amacına hizmet etmesi sağlanabilecektir. Yenilenmiş ikinci el cihaz ekosisteminin beş yıl içerisinde önemli oranda iş imkânı oluşturması ve ilave vergi katkısı sağlanması bekleniyor.

BİLGİLENDİRME ETİKETLİ SATIŞ ZORUNLU HÂLE GETİRİLDİ

Önceki gün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ikinci el cihaz piyasasında yenilenmiş ürün garantisi ile satılan bir cihazın, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunluluğu getirildi. Yönetmelik kapsamındaki işlemlerde, kullanılmış malın değerleme süresi üç iş günü ile sınırlandırılırken, tüketiciye ödeme işleminin mutabakatlaşma sonrasında üç iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan, Yönetmelik değişikliği ile yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması da yasaklandı.

Cep telefonu ve tabletlerin ikinci el satışlarına yeni düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunluluğu getiren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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