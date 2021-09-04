Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

12 proje kitlesel fonlamaya açılırken, projeler Doritos’un destekleriyle 32 milyon kişiye ulaştı. En çok başvuruların gamer, dijital tasarımcı, koreograf, Youtuber, dijital içerik üreticisi ve baristalık mesleklerine yönelik olduğunu belirten PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber “Türkiye’de her dört gençten biri işsiz. OECD’nin araştırmasına göre pandemide gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye olarak sıralandı. Bugün gençler paraları olmadığı için hayallerindeki meslekleri yapamıyorlar. Bicesaret kampanyası ile gençlerin mutlu olmasını, hayallerinin peşinden koşmasını istiyoruz” dedi. Gençlerin istediği fikir ile başvuru yapabileceğini belirten Dilber, projenin üçüncü fazı için de şimdiden planlama yapmaya başladıklarını söyledi.

Üniversite mezunlarının tercihi tekstil mühendisliği Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de mezun olmadan önce işe yerleşme oranı ile tekstil mühendisliği bölümü ilk sırada bulunuyor.