Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

WhatsApp’ın daha önce de Türkiye dâhil birçok ülkeyi güncellemeye zorladığına dikkat çeken Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bu ceza ile WhatsApp’ın veri ihlalinin de tescillendiğini söyledi. Cezanın yerinde bir karar olduğunu belirten Ergün “KVKK’nın incelemesine gerek olmaksızın WhatsApp bunu kendiliğinden ilan etmişti. Ortada açık bir durum söz konusuydu. Bu cezanın verilmiş olması gayet normal. Ayrıca cezanın üst sınırdan verilmesi önemli. Bu ceza, tüm sosyal medya firmaları ve diğer tüm firmalar için de emsal teşkil eder. Diğer şirketler açısından da benzeri durumlar söz konusu olduğu zaman, menşei neresi olursa olsun neticede Türk kanunlarına göre bunun değerlendirmesi yapılıyor ve ilgili tarafından da cezalandırılıyor” dedi.

EĞER CEZA ÖDENMEZSE...

Daha önce Facebook’un ceza aldığını ve ödediğini hatırlatan Ergün “Burada da aynı kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yönde kesilen cezayı da ödeyecektir” ifadesini kullandı. Cezanın ödenmemesi durumunda neler olabileceğini de anlatan Ergün “Türk şirketi olmadığı için cebri icra yoluyla cezanın tahsiline gidilemez. Bu durum, çeşitli müzakerelerle neticelenebilecek bir şey. Bu şirketler açısından böyle bir zorluk var” değerlendirmesini yaptı. Diğer taraftan, vatandaşların başvurularıyla erişimin engellenmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Ergün “Neticede burada verileri ihlal edilen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Dolayısıyla bu veri ihlali gerçekleştikten sonra her vatandaş, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre kişisel verilerin ihlaliyle ilgili müracaatta bulunabilirler. Bu durumun devamlılığıyla ilgili şikâyette bulunabilirler, hatta sulh ceza hâkimliklerinden ‘erişimin engellenmesini’ talep edebilirler” bilgisini verdi.

Cezaların daha caydırıcı olması için yeni bir düzenleme yapılabileceğini de söyleyen Ergün, Rekabet Kurumunun şirketlerin mali durumuna göre ceza verdiğini hatırlatarak “Aynı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta da bu yönde düzenleme yapılabilir. O zaman daha etkili ve daha caydırıcı olur” teklifinde bulundu.

KVKK'den WhatsApp'a rekor ceza! WhatsApp'ın aldığı kararlar neticesinde kişisel güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle, KVKK tarafından; söz konusu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla, gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesildi.

Mahkemeden Facebook'un WhatsApp başvurusuna ret 'Gizlilik ilkesi' güncellemesi ile tartışmalara neden olan WhatsApp hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasına ilişkin Rekabet Kurulunca alınan geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması amacıyla Facebook'un yaptığı başvuruyu reddetti.