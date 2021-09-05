Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay, yüzde 12,8’e yükseldi. Yılın ilk sekiz ayında ihracatını yüzde 29 artıran sektör, 18,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

AĞUSTOS AYININ EN FAZLA İHRACAT YÜZDESİ ALMANYA'DA

Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya olurken, onu geçen yıl aralık ayında imzalanan STA sonrasında tüm sektörlerin hedef pazarı haline gelen Birleşik Krallık takip etti. Yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Birleşik Krallık’ı yüzde 76 artışla 260 milyon dolar ihracatla gerçekleştirilen Fransa, yüzde 174 artışla 185,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Slovenya ve yüzde 53 artışla 179 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen İtalya takip etti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BİNEK OTOMOBİLE TALEP ARTTI

Ağustos ayında tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 31 artarak 956 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 61 artarak 653 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 149 artarak 592 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artarak 117,5 milyon dolar oldu. Pandemi sonrasında toparlanmaya başlayan Avrupa ülkelerindeki binek otomobile talep artarken en fazla ihracat gerçekleştirilen Almanya’ya yüzde 89, Fransa’ya yüzde 123, Birleşik Krallığa yüzde 204, Slovenya’ya yüzde 88, İtalya’ya yüzde 30, İspanya’ya yüzde 35, Polonya’ya yüzde 64 oranında binek otomobil ihracat artışı gerçekleşti.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 49 ARTTI

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat ağustosta yüzde 49 artarak 1,52 milyar dolar, AB ülkelerinin toplam otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 62,8 olarak gerçekleşti. Ağustos’ta Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 162, Afrika ülkelerine ise yüzde 47 ihracat artışı görüldü.

Çimento ve gübre ihracatına kısıtlama Önce iç piyasanın talebi karşılanacak, sonra ihracata izin verilecek. Böylece çimento ve gübre fiyatı dizginlenecek. İnşaat ve tarımda girdi maliyetleri düşecek.

İhracatta en sıcak ağustos Türkiye’nin ağustos ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 51,8’lik artışla 18 milyar 912 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kayıtlara geçerken son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Bakan Muş: “İhracatta Cumhuriyet rekoru kırdık” Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." dedi.



