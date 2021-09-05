2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre; 2021buyume tahmini yüzde 9
Ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor
2022 işsizlik hedefi yüzde 12
2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4
2024 hedefi yüzde 10.9
Enflasyon 2021 hedefi yüzde 16.2
2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor
Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedefleri açıklandı
05.09.2021 - 22:20 | Son Güncelleme: 05.09.2021 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resmi Gazete'de Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık hedefleri açıklandı. Enflsayonun bu yılı yüzde 16.2 ile tamamlaması bekleniyor. Büyüme 2022’de yüzde 5, 2023’te ve 2024’te yüzde 5.5 olarak öngörülüyor.
2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Etiketler : ekonomi,türkiye,işsizlik rakamları,
802212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/802212.aspx
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