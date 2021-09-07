Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığınca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının yoğun talep üzerine bu yıl ikinci defa 21 Eylül’de tekrarlanacağını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! 21 Eylül'de başlıyor TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi, yoğun talep üzerine 21 Eylül’de başlıyor. Kampanyada indirim oranı yüzde 22 olarak belirlendi.