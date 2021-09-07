Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

30 DOLARLIK BİTCOİN VERİLECEK

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

YABANCILARA OTURMA İZNİ

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

52 BİN DOLARA ULAŞTI

Öte yandan Bitcoin bu sabah yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.

Musk’tan Bitcoin’e yeniden yeşil ışık! ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye ‘büyük ihtimalle’ yeniden başlayacağını belirtti.

Kripto para cinayeti: Bitcoin için ortağını öldürdü Bursa Osmangazi'de marketin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişinin iş ortağı tarafından kripto para yüzünden öldürüldüğü iddia edildi.

İki kardeşten milyar dolarlık Bitcoin vurgunu Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Africrypt’in sahibi iki kardeş, kullanıcılara ait olan 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kayboldu.