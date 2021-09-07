Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perakende sektörü pandemide özellikle gıda satışlarının artmasıyla büyüyor. Kim Market 2021 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre şirket 2020 yılsonunda 984 milyon TL ciro hacmine ulaşmıştı, 2021 yılı 6 aylık finansallarına göre ciro 609 milyon TL oldu. Son 3 yılda şirket mağaza sayısı ve hasılatını da artırmıştı.

Benzer şekilde ortalama sepet büyüklüğünde de son 3 yılda artış yaşandı. Şirketin açıklamasına göre özellikle 2020 yılında yaşanan pandeminin etkisiyle toplam müşteri trafiği azalsa da sepet ortalamaları arttığı için toplam ciroda yüzde 37'lik bir büyüme gerçekleşmişti. Şirketin net satış hasılatı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 37,4 oranında artarak 984 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş olup, aynı dönemde Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)yüzde 35 artışla 2020 yılında 96,2 milyon TL seviyesine ulaştı. 2021 yılı 6 aylık periyotta FAVÖK 73,8 milyon TL olup 2020 yıl sonunun yüzde 77 sine 6 ayda ulaşmış oldu. Türkiye'nin 5 ilinde 121 adet mağazası bulunan Kim Market, 2021 Temmuz ayı itibariyle 129 mağazaya ulaştı.

E- TİCARETTE 2021 YILI İLK YARISINDA DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

Açıklamaya göre, dijital ve fiziksel kanallarını birbirinin tamamlayıcısı olarak konumlayarak perakendede hızla büyüyen market, fiziksel mağazalarında en üst seviye müşteri memnuniyeti yanında, e-ticarette de, kendi uygulaması olan 'KİM GELDİ' ve e-ticaret pazar yerlerinde yer alarak cirosunu yükseltti. 2021 yılının ilk yarısında e-ticaret cirosu 2020 yılı toplam e-ticaret cirosuna göre 3 kat büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme oranında dünya ikincisiyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2. en büyük büyüyen ülke" diyen Erdoğan, enflasyon konusuna değinerek, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur" ifadelerini kullandı.

Yatırım ve ihracatla yüksek 'baz'lı büyüme Geçen yıl ikinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 10,4 küçülme yaşanmıştı. Baz etkisiyle bu yıl yüzde 21,7 gibi bir rekora ulaşıldı. Ancak büyümenin çoğu yatırım ve ihracattan geldi. Reel kalkınmaya işaret eden bu gelişmeler, Türkiye’yi, dünyanın üretim üssü olma yolunda hızlandıracak.

Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.



