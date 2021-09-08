Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada Bitcoin’i resmî para olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador’da, Başkan Nayib Bukele, ayrıca 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını da duyurdu. El Salvador’un elindeki Bitcoin miktarı 400’e ulaşırken, toplam piyasa değeri 20 milyon dolara yaklaştı. Ülkede yaşayanlar kimlik numaralarıyla hükûmetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilecek. İşletmeler de kripto paraları kabul etmek zorunda olacak, hükûmet vergi ödemelerini dahi kripto para ile kabul edebilecek. El Salvador’dan gelen haberlerin ardından Bitcoin, 13 Mayıs’tan bu yana ilk defa 52 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri de 1 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

Musk’tan Bitcoin’e yeniden yeşil ışık! ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye ‘büyük ihtimalle’ yeniden başlayacağını belirtti.