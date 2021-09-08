'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti! Geçen yıl pandeminin reel sektör ve hane halkları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düşük faizli, uzun vadeli kredi genişlemesine gidilmişti. Ancak krediler yüksek kâr hırsıyla altın, döviz ve otomobile gitti. Enflasyon ve cari açık patladı. Hükûmet bu konuda yeni tedbirler alıyor. Bireysel krediler sınırlandırılacak. Kurumsal olarak alınan kredilerin ise gerçekten bir yatırım projesi için olması gerekecek. Yeni prosedür ile bu kredilerin amacı dâhilinde kullanıldığının takibi yapılacak.
Dövize alternatif altın basacağız Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Diyadin ilçesinden gelen 20 ton altın rezervi müjdesinin yankıları sürüyor. Gözler yeni müjdelere çevrilirken Türkiye’nin altın potansiyelini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı; hedeflerinin, yılda 100 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.