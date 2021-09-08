Altında dalgalı seyir sürüyor. Bununla birlikte genel bazda değer kaybı yaşayan altın fiyatları, yatırımcısı için endişe uyandırıyor. Uzmanların kısa vadede kaksi yönde bir hareketlenme beklemediği altın fiyatlarında, bugün üzde 0,91 artış yaşandı.
 
 8 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI
 
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.222,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre  yüzde 0,91 yükselişle 485,80 liradan işlem gördü.
 
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
                                                 SALI                       ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN     Alış           Satış          Alış       Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)       481,20      481,40       485,60    485,80
Cumhuriyet Ata Lira             3.172,00   3.193,00    3.201,00 3.222,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)             439,00      443,00        443,00    447,00
Lira(Tam) Ziynet                  3.100,00   3.120,00   3.128,00 3.148,00
Yarım Ziynet                        1.550,00   1.560,00   1.564,00   1.574,00
Çeyrek Ziynet                       775,00      780,00       782,00     787,00
 

'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti! 'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti! Geçen yıl pandeminin reel sektör ve hane halkları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düşük faizli, uzun vadeli kredi genişlemesine gidilmişti. Ancak krediler yüksek kâr hırsıyla altın, döviz ve otomobile gitti. Enflasyon ve cari açık patladı. Hükûmet bu konuda yeni tedbirler alıyor. Bireysel krediler sınırlandırılacak. Kurumsal olarak alınan kredilerin ise gerçekten bir yatırım projesi için olması gerekecek. Yeni prosedür ile bu kredilerin amacı dâhilinde kullanıldığının takibi yapılacak.

Dövize alternatif altın basacağız Dövize alternatif altın basacağız Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Diyadin ilçesinden gelen 20 ton altın rezervi müjdesinin yankıları sürüyor. Gözler yeni müjdelere çevrilirken Türkiye’nin altın potansiyelini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı; hedeflerinin, yılda 100 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.