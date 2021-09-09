Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam yatırım tutarı 24,7 milyar ruble (285,2 milyon avro) olan tesis Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak tesis dünyanın da bu alandaki önde gelen yatırımlarından birisi olacak. 2022 yılı sonuna doğru üretime geçmesi hedeflenen fabrika 1,3 GW’lık silikon n-type monokristal kütük ve plakanın yanı sıra 1 GW’lık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak. HJT, fotovoltaik panel pazarındaki en gelişmiş ve potansiyeli en yüksek teknoloji olarak gösteriliyor. Şu anda verimliliği yüzde 24 civarında olan HJT’nin önümüzdeki yıllarda verimliliğinin yüzde 25’e çıkması bekleniyor. Fabrikada üretilecek güneş panellerinin önemli bölümü ise Avrupa, Asya-Pasifik ve diğer yerleri de içeren deniz aşırı bölgelere ihraç edilecek.

Limak, ülke sınırlarını aştı! Kıbrıs’a 200 milyon dolarlık otel yaptı... Limak Holding, sekizinci otelini 200 milyon dolarlık bir yatırımla KKTC’de hizmete açtı.

Limak Holding Kuveyt’te 96 milyon dolarlık altyapı projesi üstlendi Kuveyt’te Batı Abdullah El-Mübarek konut projesinde altyapı ihalesini kazanan Limak Holding, projenin ikinci etabı için Kuveyt Kamu İdaresi (PAHW) ile anlaşma imzaladı.