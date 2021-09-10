Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 14 (on dört) erkek geçici işçi alımı yapılacak.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alacak
10.09.2021 - 08:44 | Son Güncelleme: 10.09.2021 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, 14 geçici işçi alacağını duyurdu.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
802676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/802676.aspx
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