Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal nitelikte karar Kahramanmaraş'tan geldi. Onikişubat ilçesinde 13 Nisan 2021 tarihinde otomobilini otobüs durağının yakınına park eden bir kişiye 'hatalı park' nedeniyle polis ekiplerince 132 lira ceza uygulandı. Cezaya itiraz eden kişi, kendisine haksız yere ceza yazıldığını, otomobilini otobüs durağına en az 15 metre uzağa park ettiğini savunarak avukatı aracılığıyla dava açtı.

FOTOĞRAF İNCELENDİ, CEZA İPTAL EDİLDİ

Kahramanmaraş 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada, otomobil sürücüsüne yazılan ceza ve o sırada polis ekiplerince çekilen fotoğraf incelendi.

Durağa en az 15 metre uzağa park ettiğini öne süren ve kendisine haksız ceza yazıldığını belirterek cezanın iptalini talep eden davacıyı haklı bulan mahkeme, ceza fotoğrafında otobüs durağının gözükmemesi ve aracın nizami park halinde olması dolayısıyla cezanın iptaline hükmetti.

'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR' İLKESİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) sabit ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, "Polis memurlarının çektiği fotoğraflarda araçla birlikte durak gözükmediği için mahkemece kural ihlali yapıp yapmadığı tespit edilemedi. Bu noktada bir şüphe bulunması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinden dolayı müvekkile hükmedilen idari para cezası iptal edildi" dedi.

Kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Ay, vatandaşlara trafik cezası yemeleri durumunda bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

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