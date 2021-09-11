Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki 2'nci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi için büyük önem taşıyan ve 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği Rize-Artvin Havalimanı projesinde 97 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak giriş tagı kule de şekillenmeye başladı.

3000 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı’ndaki dolgu alanına 400 kamyon her gün malzeme taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.

"AMACIMIZ BU YIL SONUNDA İLK UÇAĞI İNDİRMEK"

Havalimanı dolgusunda yüzde 97, üst yapıda ise yüzde 47,5 tamamlanma olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Havalimanında bugün itibarıyla dolgu anlamında yüzde 97 tamamlanma sağlandı. Yani 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu bitti. Diğer alt yapı işleri ile birlikte toplam alt yapı seviyemiz yüzde 94,5, üst yapıda da yüzde 47,5 seviyesine ulaştık. Amacımız bu yıl sonunda tamamlanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.

Rize’de yatırım yapmanın hava koşulları ve coğrafi şartlar nedeniyle zor olduğunun altını çizen Çeber "45 gün hiç ara vermeyen, bir bölümü de afet olan yağışlı bir sezon yaşadık. Onun dışında da bazı zorluklarımız var. Rize’de yatırım yapmak gerçekten çok zordur. İklimden dolayı, coğrafi şartlardan dolayı çok zordur. Bizi engelleyecek şartta bir zorluk olmazsa yıl sonunda açmış ve ilk uçağı indirmiş olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin'de yıl sonu heyecanı Türkiye ve Avrupa’nın, ‘Ordu-Giresun’dan sonra deniz üzerinde ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, yıl sonunda hizmete açılıyor.