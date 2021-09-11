Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin farklı noktalarında çıkan ve geride ciddi hasarlar bırakan orman yangınları, gıda sektörünü de vurdu. Çam ağaçlarından elde edilen fıstıkların, yangınlarda küle dönen ağaçlar nedeniyle üretiminin ciddi yara alması sonucu, kilo fiyatı oldukça arttı. Bugünlerde kilosu 700 liraya alıcı bulan çam fıstığı el yakıyor.

KİLO FİYATI ÇEYREK ALTINLA YARIŞIYOR

Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yoğunlaşan ve ülkemizin birçok yerini etkisi altına alan orman yangınları söndü, fakat piyasaya olan etkileri devam ediyor. Aydın, Muğla ve İzmir’de yoğun şekilde üretimi yapılan çam fıstığının kilogram fiyatı çeyrek altınla yarışıyor. Aktariye işletmecileri ise bazı yemeklerde kullanılan çam fıstığının kilosunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını söylüyor.

"FİYATI İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA DA ARTACAK"

Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye işi yapan Koray Özkılıç, çam fıstığını sadece soranlara yok dememek için elinde bulundurduğunu söyledi. Çam fıstığının kilogram fiyatının daha da artmasını beklediklerini ifade eden Koray Özkılıç şu ifadeleri kullandı:

“Çam fıstığının kilosunu şuanda 700 liraya satıyoruz. Yakında daha da artacak. Akdeniz bölgesinde yetişen çam fıstığı orman yangınlarından sonra çok değerlendi. Fiyatı ilerleyen günlerde çeyrek altınla yarışacak. Yanan ağaçların yerine gelmesi uzun yıllar alacağı için fiyatının daha da artacağını düşünüyoruz. Normalde irmik helvası, sarma, pilav, hindi dolma gibi yemeklerde kullanılıyor. Protein ve mineral bakımından çok yüksek değerleri var. Fakat insanlar fiyatından dolayı kullanamıyor ve alternatif arıyor.”

Kahvenin fiyatı bir ay içerisinde yüzde 100 arttı Kahve üretimi yetersiz kalınca satıcılar talebi karşılayamadı, fiyatlar bir ay içerisinde yüzde 100 arttı.

Bu sakız fiyatı ile altını geçti, faydası saymakla bitmiyor Her geçen yıl fiyatı artan kenger sakızının bu yıl ki kilogram fiyatı çeyrek altını geçti, fiyatı bin lirayı buldu.